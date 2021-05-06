Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавируса часто проходит сложнее. Фото: ukrinform.ua

Люди начали болеть коронавирусом повторно. Полученных антител после первого раза хватает на три - четыре месяца.

Причинами повторных заболевания является плохое качество тестирования больных и особенности иммунитета человека. Не всегда второй раз заражения вируса гарантирует его легкое течение.

Об этом рассказал Gazeta.ua Федор Лапий, столичный иммунолог.

"Пока у ученых нет ответа на то, каким должен быть защитный уровень антител против коронавируса, чтобы человек не заболел повторно. Я знаю, каким должен быть защитный уровень антител к дифтерии и столбняка, но не у этого вируса", - пояснил Федор Лапий.

Во время встречи с вирусом организм активирует механизмы защиты. Тогда увеличивается количество клеток в организме, которые уничтожают вирус. После перенесенной болезни их часть остается в организме, формируя иммунную память. Она помогает при встрече с вирусом переболеть легче. Ее продолжительность составляет от нескольких месяцев до двух лет.

В течение первой недели после возникновения симптомов вырабатываются антитела класса IgА. Позже образуются антитела класса IgМ. А дальше нарабатываются иммуноглобулины класса IgG, которые могут сохраняться в организме от двух до четырех месяцев, и их количество зависит от того, насколько тяжело человек переболел. Именно этот тип антител защищает от повторного инфицирования.

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Бывает, что иммунитет сработал хорошо и антитела блокируют антигены вируса. Поэтому тест и показывает отрицательный результат.

Если через несколько недель человек снова чувствует слабость и делает тест, то он может быть положительным. Это признак того, что человек болеет один раз и долго, а не два.

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