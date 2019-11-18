Врачи бьют тревогу: нерациональное использование антибиотиков приведет к эпидемиям

По оценке Центра профилактики и заболеваний США к 2050 году количество смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам, достигнет 10 млн в год

Медики предостерегают от неконтролируемого использования антибиотиков. Рост устойчивости к ним приведет к неизлечимости бактериальных инфекций. Об этом заявили 16 ноября в столице во время круглого стола "Устойчивость к антибиотикам и микробиом: что будет, если бактериальные инфекции станут неизлечимыми", организатором которого стал Biocodex Microbiota Institute (BMI).

Устойчивость развивается тогда, когда бактерия становится нечувствительной к антибиотикам, которые используют для лечения вызванных ею инфекций. Это приводит к длинному и дорогостоящего лечения инфекционных заболеваний и послеоперационных осложнений.

"Десятки тысяч людей умирают каждый месяц из-за неэффективности антибиотиков. И даже препараты с последней линии все чаще не эффективны. То же касается резистентности грибков, вирусов и паразитов. С этой проблемой сталкиваются во всех странах. Груз проблем, связанный с антибиотико резистентностью сопоставим с грузом ВИЧ-инфекций, гриппа и туберкулеза вместе взятых в мире. По оценке Центра профилактики и заболеваний США к 2050 году количество смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам достигнет 10 млн в год", - говорит Ивана Галускова-Балтер, член административного совета "Всемирный альянс против устойчивости к антибиотикам"

Антибиотики лечат только бактериальные инфекции, и не работают для вирусных. Они не действенны при гриппе и простуде. В таких случаях применение антибиотиков только усиливает устойчивость к лекарствам. Это разрушает микробиом человека (от Gazeta.ua, все микроорганизмы, которые живут внутри и снаружи тела) и затрудняет само лечение бактериальных инфекций. Антибиотики уничтожают все виды бактерий, в том числе полезные и даже жизненно необходимы.

"Ребенок рождается с не сформировавшейся системой защиты. Сталкиваясь с бактериями, еще не может им противостоять. До 5 лет очень высокий шанс получить бактериальную инфекцию, которая должна лечиться именно антибиотиками, потому что есть риск очень тяжелых осложнений и даже летальности. Есть объективные факторы, ребенок чаще получает антибиотики. Но надо очень тонко чувствовать эту грань. Микробиом ребенка разрушить легко, особенно, если он преждевременно рожденный или с малым весом. Нерациональная тактика по отношению к микробиом может привести к росту риска септических состояний. Потому уничтожая собственный микробиом, мы открываем дорогу патогенным бактериям", - говорит Марина Маменко, декан педиатрического факультета НМАПО имени П.Л. Шупика.

Устойчивость к антибиотикам может сделать неизлечимыми бактериальные болезни. Туберкулез, холера, некоторые формы миокарда, менингитов могут причинить эпидемии.

"Организм человека на 10% состоит из собственных клеток и на 90% - из бактерий. Тех 2, 5 килограмма микрофлоры нашего организма - это не просто бактерии. Это другая форма жизни. А назначая антибиотики, мы ее разрушаем. Уже после первого приема микрофлора меняется. Не надо надеяться, что прием полезных бактерий поможет исправить дисбиоз. Какие бы полезные бактерии мы не приняли, они не приживутся. Они чужеродные, поэтому выведутся сразу после того, как человек перестанет пить пробиотик. От состояния нашей микрофлоры зависит весь иммунитет", - говорит Наталья Харченко, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО имени П.Л. Шупика.

По слова Анны Зайченко, заведующей кафедрой фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, большой процент антибиотиков в организм человека попадает из-за промышленного использования - добавления их к продуктам питания, через ветеринарный и агропромышленный сектора. В аптеках должен быть жесткий контроль за отпуском рецептурных и нерецептурных препаратов. Не должны проводиться замены лекарств, потому что биоэквивалентность антибиотиков еще до конца изучен аспект.

В Украине ежегодно реализуют 85-86 млн. упаковок антибиотиков. Сейчас есть 10 классов. Каждый насчитывает еще несколько подвидов в зависимости от того, на какую именно бактерию они влияют.