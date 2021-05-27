Врач рассказала, какие продукты в рационе избавят от депрессии и стресса

Автор: https://ukrhealth.net/ Фрукты, овощи и зелень способствуют выработке так называемых гормонов счастья

При депрессивных настроениях, апатии и упадке сил стоит пересмотреть свой рацион.

Врач Виктория Савицкая убеждена, что путь к восстановлению сил и здоровья, а также отличному настроению и хорошей работоспособности начинается с правильного питьевого режима.

Казалось бы, причем тут вода к депрессии? Однако, оказывается, что нехватка жидкости на клеточном уровне угнетает организм. Человек может не понимать и не осознавать того, что его гнетут вовсе не события, которые происходят во всем мире, а всего лишь нехватка жидкости. И стоит ее восполнить, как мир, даже во время пандемии. не будет казаться столь безнадежным.

Кроме того, на настроение влияет общее состояние организма, потому выпивать не менее двух литров воды в день крайне желательно, ведь она способствует детоксикации организма.

В течение всего дня ешьте побольше фруктов, овощей и зелени. Эти продукты способствуют выработке так называемых гормонов счастья, которые повышают настроение. Особенно действенны в этом случае овощи и фрукты ярких, насыщенных цветов.

"Не забывайте также про рыбу и морепродукты, твердый сыр. Благодаря обилию в этих продуктах полезных аминокислот – тирамину, триктамину, фенилэтиламину- они прекрасно поднимают настроение. Ешьте также подсолнечные семечки – они богаты клетчаткой и фолиевой кислотой и потому поддерживают нервную систему" – добавила врач.

Также рекомендуется налегать на фасоль, горох, и цельные зерновые – это продукты богатые магнием. А его дефицит способствует депрессии, а также таким расстройствам настроения как беспокойство, синдром дефицита внимания, раздражительность.

"Обязательно ешьте продукты, богатые натуральными витаминами. Согласно рекомендациям международных экспертов, нужно употреблять минимум 3-4 фрукта ежедневно и минимум грамм 250 овощей, причем желательно, чтобы плоды были разных насыщенных цветов", – отметила врач.

Для борьбы с депрессией важно включать в рацион продукты, содержащие витамины группы В, которые стимулируют иммунитет и улучшают самочувствие.

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Кроме того, чаще балуйте себя черным шоколадом и бананами – эти продукты не зря считаются "едой счастья". они быстро поднимают настроение и заряжают энергией.

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной. В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать, пишет телеграмм канал "Психологическая поддержка". Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.