Врач рассказала, какие продукты в рационе избавят от депрессии и стресса

 
Ексклюзивы
1/5
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 864
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 396
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 486
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 261
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1899
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1539
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 954
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1017
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
5
7
6
3
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Просмотров: 171
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 234
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1755
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 153
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 22:18

Врач рассказала, какие продукты в рационе избавят от депрессии и стресса

  Комментировать
Автор: https://ukrhealth.net/
  Фрукты, овощи и зелень способствуют выработке так называемых гормонов счастья
Фрукты, овощи и зелень способствуют выработке так называемых гормонов счастья

При депрессивных настроениях, апатии и упадке сил стоит пересмотреть свой рацион.

Врач Виктория Савицкая убеждена, что путь к восстановлению сил и здоровья, а также отличному настроению и хорошей работоспособности начинается с правильного питьевого режима.

Казалось бы, причем тут вода к депрессии? Однако, оказывается, что нехватка жидкости на клеточном уровне угнетает организм. Человек может не понимать и не осознавать того, что его гнетут вовсе не события, которые происходят во всем мире, а всего лишь нехватка жидкости. И стоит ее восполнить, как мир, даже во время пандемии. не будет казаться столь безнадежным.

Кроме того, на настроение влияет общее состояние организма, потому выпивать не менее двух литров воды в день крайне желательно, ведь она способствует детоксикации организма.

В течение всего дня ешьте побольше фруктов, овощей и зелени. Эти продукты способствуют выработке так называемых гормонов счастья, которые повышают настроение. Особенно действенны в этом случае овощи и фрукты ярких, насыщенных цветов.

"Не забывайте также про рыбу и морепродукты, твердый сыр. Благодаря обилию в этих продуктах полезных аминокислот – тирамину, триктамину, фенилэтиламину- они прекрасно поднимают настроение. Ешьте также подсолнечные семечки – они богаты клетчаткой и фолиевой кислотой и потому поддерживают нервную систему" – добавила врач.

Также рекомендуется налегать на фасоль, горох, и цельные зерновые – это продукты богатые магнием. А его дефицит способствует депрессии, а также таким расстройствам настроения как беспокойство, синдром дефицита внимания, раздражительность.

"Обязательно ешьте продукты, богатые натуральными витаминами. Согласно рекомендациям международных экспертов, нужно употреблять минимум 3-4 фрукта ежедневно и минимум грамм 250 овощей, причем желательно, чтобы плоды были разных насыщенных цветов", – отметила врач.

Для борьбы с депрессией важно включать в рацион продукты, содержащие витамины группы В, которые стимулируют иммунитет и улучшают самочувствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средиземноморская диета доказала еще одну пользу для здоровья

Кроме того, чаще балуйте себя черным шоколадом и бананами – эти продукты не зря считаются "едой счастья". они быстро поднимают настроение и заряжают энергией.

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной.

В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать, пишет телеграмм канал "Психологическая поддержка".

Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.

golos.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач рассказала, какие продукты в рационе избавят от депрессии и стресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

"Як тебе не любити, Києве мій" впервые исполнили для москвичей

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 9756
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 7416
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 5166
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 4266
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3564
Здоровье
Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19
Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19 Просмотров: 540
Назвали шесть полезных свойств картофеля
Назвали шесть полезных свойств картофеля Просмотров: 189
Медики назвали простой способ избавиться от жира на животе
Медики назвали простой способ избавиться от жира на животе Просмотров: 612
Замаскированная болезнь незаметно убивает потенцию
Замаскированная болезнь незаметно убивает потенцию
 Просмотров: 423
Выяснили причину образования тромбоза после прививок AstraZeneca
Выяснили причину образования тромбоза после прививок AstraZeneca Просмотров: 711
Больше всего комментируют
20
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2102
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть