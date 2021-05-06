Врач рассказала, как избавиться от головной боли из-за непогоды

Преодолеть головные боли при приближении непогоды может помочь энергичное жевание

Британский специалист Аманла Эллисон из Даремского университета рассказала, по какой причине некоторые люди могут чувствовать изменения погоды, сообщает Heilpraxisnet.

В ходе исследования 2015 года ученые каждый день собирали информацию о продажах лекарственных препаратов от головной боли в Японии. Оказалось, что максимума продажи достигли в результате падения среднего давления воздуха, а это во многих случаях случается перед непогодой.

Отмечается также, что некоторые люди сталкиваются с болью во лбу, тогда как другие страдают от боли между глазами и за глазами, в передней или задней части головы, а также в лице. По словам Аманлы Эллисон, это зависит от индивидуального строения головы. Фактором риска по головным болям является и повышенная влажность.

Специалисты считают, что обезболивающие и противоотечные средства могут быть самым эффективным способом, чтобы облегчить вызванные непогодой головные боли. В ряде случаев помочь избавиться от недуга могут домашние средства, в том числе и кофе с лимоном.

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Эллисон отмечает, что помочь снизить давление в носовых пазухах, а также исключить головные боли при приближении непогоды может помочь энергичное жевание, например, с жевательной резинкой.

Утренние головные боли не обязательно являются симптомами заболевания – это может быть реакция сосудов на то, что вы неудобно легли, подвернули во сне руку, рука затекла, а также затекла шея – и вот вам спазм сосудов, которые вызывает головную боль. Этого можно избежать, если добавить в рацион свеклу. Она содержит природные соединения – нитраты – и таким образом служит расширению сосудов. Все блюда, в которых есть свекла – борщ, винегрет, "рыба под шубой" – очень полезны для здоровья именно в межсезонье, когда резкие перепады температуры воздуха и сосуды реагируют на это сужением, спазмами. Свекла посредством этих веществ также "проводит профилактику" инсульта и сердечных заболеваний, поскольку также соодержит бетанин и фолиевую кислоту – они "очищают" сосуды от холестерина. Из свеклы можно готовить фреш-соки и свекольные оладьи, которые будут полезны вам, если вы хотите избавиться от утренних головных болей.