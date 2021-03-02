Врач рассказал, в каких случаях нельзя делать вакцину против Covid-19

Медик перечислил случаи, когда нельзя прививаться. Фото: pixabay

Вакцинация может спасти от коронавируса.

Есть случаи, в которых ее делать не стоит, сообщил главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на странице в Facebook.

Медик перечислил случаи, когда нельзя прививаться.

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Среди них: гиперчувствительность к любому компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет.

"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не нужна. Обычно такое случается после перенесенной болезни", - отметил врач.

Министерство здравоохранения Украины планирует выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день уже к концу этой недели. Мощности системы здравоохранения в Украине позволяют проводить 11,3 тыс. вакцинаций в день.