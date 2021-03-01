Уже к концу недели планируется по 10 тысяч вакцинаций от Covid-19 в день - МОЗ

В Минздраве сообщили планы по вакцинации населения. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины планирует выйти на уровень 10-11 тысяч вакцинаций в день уже к концу этой недели.

Мощности системы здравоохранения в Украине позволяют проводить 11300 вакцинаций в день, отметил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"До конца недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. Вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы ", ㅡ сказал министр.

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Сейчас прививки получило всего 3141 человек. В Минздраве объяснили, почему в первые первые дни вакцинальной кампании сделали небольшое количество прививок - поскольку "у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".