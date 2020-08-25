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вторник, 25 августа 2020 12:59

Врач рассказал, почему результаты ПЦР-тестов бывают ошибочными

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Врач рассказал, почему результаты ПЦР-тестов бывают ошибочными
Результаты тестов зависят от состояния лаборатории. Фото: Pixabay

Правильность результатов ПЦР-тестов может зависеть от состояния многих лабораторий по стране.

Большинство из них и технически, и по инженерным требованиям не соответствуют тому, чтобы ставить "чистые" реакции, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин, передает РБК-Украина.

"Мы видим и слышим об очень многих случаях, когда у человека идет явная клиника Covid-19, среднее или тяжелое течение заболевания, а та же ПЦР-диагностика не показывает положительного результата. Поэтому в официальную статистику этот человек не попадает", - рассказал врач-эпидемиолог.

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По его словам, для того чтобы ПЦР-лаборатория была стерильной, нужно иметь дорогую вентиляцию и надлежащий уровень безопасности. Но в Украине лабораторная система годами не финансировалась.

"На сегодня мы, к сожалению, видим огромное количество тестов с ошибочными результатами. По большому счету - ложно отрицательные", - сказал Александрин.

За последние сутки в Украине обнаружили 1658 новых больных коронавирусом. С начала эпидемии, по состоянию на утро 25 августа, имеем 108 415 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2318 - летальные. 25 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 52 870 пациентов, из них за последние сутки - 346.

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25
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