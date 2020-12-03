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четверг, 03 декабря 2020 12:29

Врач рассказал, кому не понадобится вакцинироваться от коронавируса

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Врач рассказал, кому не понадобится вакцинироваться от коронавируса
Те, кто переболел, могут не прививаться. Фото: pixabay

Вакцина не будет нужна тем, кто уже переболел коронавирусом.

У людей, которые побороли коронавирус, намного сильнее иммунитет против настоящего заболевания, чем можно получить путем вакцинации, рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Україна 24".

"Зачем? Человек уже переболел, его иммунная система выработала иммунитет гораздо сильнее против настоящего заболевания, чем вакцина пытается его имитировать. К вакцине надо относиться спокойно ", - сказал врач.

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По его словам, сейчас вакцина не является решением, потому что о ней мало известно.

"Да, это благо для человечества, это точно будет когда-то решением. Но сейчас его нет, мы не знаем, что за вакцина. Я совершенно не собираюсь ругать, а как врач не могу сказать - я "за" или "против". Не знаю, как она работает ", - отметил Дубровский.

Министерство здравоохранения завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она будет готова на следкющей неделе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

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03
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