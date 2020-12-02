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среда, 02 декабря 2020 16:54

Опубликуют план вакцинации против коронавируса в Украине

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Опубликуют план вакцинации против коронавируса в Украине
МЗ представит стратегию вакцинации на следующей неделе.Фото:pixabay

Министерство здравоохранения завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она будет готова на следкющей неделе.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при минус 70 градусов. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем финальный документ. В конце этой - в начале следующей недели предоставим стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так далее", - сказал министр.

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Степанов отметил, что подготовка к вакцинации продолжается уже несколько месяцев. В министерстве есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украине и обеспечить надлежащие условия ее хранения.

Почти 3% населения Украины переболело коронавирус.Таки данные приводит Центр общественного здоровья МЗ.

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02
декабря

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