Врач рассказал, чем опасна встреча с медузой

Жалить могут как живые, так и мертвые медузы. ФОТО: goodhouse.ru

Реакция организма на контакт с медузами может быть непредсказуемой и представлять угрозу жизни. Особенно осторожными должны быть аллергики.

Рассказал об этом кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Олег Назар в эфире ObozTV.

"При контакте с медузами возможно развитие или крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления. Вплоть до развития токсических реакций — бывает и такое... Угроза не на 100% смертельная, но она есть", — отметил Назар.

Особенно опасен контакт на уровне шеи или лица: он может спровоцировать отек дыхательных путей.

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По словам врача, жалить способны не только живые, но и мертвые медузы. Поэтому контакта с ними в любом случае следует избегать.

"Если видите, что медузы есть, лучше вообще в воду не идти. А если человек склонен к аллергии и заранее не знает, произойдет ли контакт с жалящими существами, надо заблаговременно принять таблетку любого антигистаминного препарата", — советует врач .

Если медуза ужалила и ожог вызвал сильную аллергическую реакцию, необходимо освободить дыхательные пути пострадавшего и ввести ему раствор адреналина либо дексаметазона.

В тяжелых случаях ожог от жала медузы приводит к появлению болевого шока. Может также вызвать тошноту, головную боль, судороги, сильную аллергическую реакцию. Особенно тяжело переносят такие ожоги пожилые люди, дети, сердечники и те, у кого есть склонность к аллергии. Чтобы избежать неприятных последствий от встречи с медузами, надо знать, как себе помочь при ожоге и чего не следует делать.