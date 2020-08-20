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четверг, 20 августа 2020 10:50

Врач опроверг миф о течении коронавирусной болезни

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Врач опроверг миф о течении коронавирусной болезни
Коронавирус не может быть бессимптомным. Фото: Pixabay

Практически не бывает бессимптомного течения коронавируса.

Инфицированный человек все равно будет чувствовать, что с его организмом что-то происходит, рассказал врач Тарас Жиравецкий на странице в Facebook.

"Сейчас разгоняется паника о бессимптомном течении коронавируса, которое может привести к поражению легких, требующему стационарного лечения. Во-первых, бессимптомного течения практически не бывает, вы будете чувствовать как минимум заложенность носа, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, усталость, может появиться незначительный кашель, может подняться температура тела", - говорит Жиравецкий.

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По его словам, единственным показательным анализом в начале заболевания является ПЦР-тест. Другие тесты не работают.

"Если у вас появилась одышка, стоит обследовать легкие с помощью компьютерного томографа. Главное - не паниковать и не придумывать себе причин, почему вы чувствуете себя больным (холодный напиток, сквозняк, кондиционер, аллергия)", - отмечает врач.

Он советует сохранять спокойствие и в случае возникновения симптомов заболевания обращаться к врачу.

За последние сутки в Украине обнаружили 2134 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1967.

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20
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