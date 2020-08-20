Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 2134 новых больных коронавирус. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1967. А также 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 98 537 случаев заражения. Умерли 2184 человека, из них 40 - за последние сутки.
Преодолели болезнь 50 441 пациент, из них за последние сутки - 704.
Наибольшее количество больных за сутки зарегистрировано в Харьковской, Львовской областях и Киеве.
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Ситуация по областяхм:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
г. Киев - 11172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
В Украине начинается 2-я волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна готовит к приему больных дополнительные больницы.
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