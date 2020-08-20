Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине подтвердили у более чем 98,5 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2134 новых больных коронавирус. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1967. А также 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 98 537 случаев заражения. Умерли 2184 человека, из них 40 - за последние сутки.

Преодолели болезнь 50 441 пациент, из них за последние сутки - 704.

Наибольшее количество больных за сутки зарегистрировано в Харьковской, Львовской областях и Киеве.

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Ситуация по областяхм:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

В Украине начинается 2-я волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна готовит к приему больных дополнительные больницы.