Врач назвал орган-мишень коронавируса

Коронавирус показывает свое смертельное действие, оседая непосредственно в сердце. Фото: pixabay

Целью мутировавшего штамма коронавируса не является поражение легких.

Основное место удара - сердце человека, заявил профессор медицины, кардиолог Фарук Джингьоз, передает CNN Türk.

"Целевым органом коронавируса есть сердце. Установили, что первой точкой поражения мутировавшего коронавируса являются легкие. Известно, что в легких есть большое количество рецепторов, с которым контактирует вирус ", - сказал врач.

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Он утверждает, что почти у всех больных поражаются легкие, появляются симптомы пневмонии и плеврита. Если легкие из-за инфицирования имеют тяжелое поражение, то увеличивается дыхательная недостаточность и человека подключают к аппарату искусственного дыхания.

"Установили, что легкие является не органом-мишенью, а органом-хозяином. Рецепторы, где вирус встраивается и закрепляется в теле, находятся не только в легких, но и в сердце, внутренней стенке сосудов, тонком кишечнике, почках и нервных клетках ", - сказал ученый.

По его словам, коронавирус показывает свое смертельное действие, оседая непосредственно в сердце, а из-за токсичных остатков появляется функциональная слабость, подавляется сердце. Именно поэтому возникает воспаление сердечной мышцы, то есть миокардит.

"Через действие вируса сердечная мышца отекает, и организм не может обеспечивать эффективное для работы кровяное давление. В результате развивается сердечная недостаточность. Она выявлена ​​у 7-12 процентов госпитализированных пациентов", - добавил профессор.

Во время коронавируса наиболее опасной сопутствующей болезнью является диабет. Это показывает статистика смертельных случаев в Украине. 22% больных диабетом людей любого возраста умирают во время инфицирования коронавирусом. Смертность среди людей в возрасте 80+ - 46%.