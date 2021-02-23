Ученые назвали самую опасную сопутствующую болезнь при коронавирусе

22% больных диабетом людей любого возраста умирают во время инфицирования коронавирусом. Фото: pixabay

Во время коронавируса наиболее опасной сопутствующей болезнью является диабет.

Это показывает статистика смертельных случаев в Украине, сообщили в Национальной академии наук Украины.

22% больных диабетом людей любого возраста умирают во время инфицирования коронавирусом. Смертность среди людей в возрасте 80+ - 46%.

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"Среди всех летальных случаев 81% имели сопутствующие заболевания. Больше было тех, кто имел сердечно-сосудистые заболевания (73%), диабет (17%), хронические заболевания легких (5.0%), некоторые инфицированные имели более одной болезни. Чтобы оценить летальность для каждой из них, нужно разделить количество смертельных случаев на общее количество инфицированных, которие имели это сопутствующее состояние и подтвержден диагноз Covid-19. Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньше. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших есть много случаев инфицирования вместе с этим сопутствующим заболеванием. В возрастной категории 80+ высокий показатель летальности - в заболевания почек (42%), диабета (46%), хронических неврологических или нейромышечных заболеваний (44% ), злокачественных образований (38%) ", - рассказали в НАН.

В 2020 году в Украине умерли 616 тыс. 835 человек. Это стало рекордным показателем за последние 5 лет. Коронавирус или его последствия прошлого года стали причиной смерти 18,5 тыс. украинцев.