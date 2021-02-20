В Украине зафиксировали рекордный уровень смертности

В 2020 году показатель смертности был самый высокий за последние 5 лет. Фото: Reuters

В 2020 году в Украине умерли 616 тыс. 835 человек.

Это стало рекордным показателем за последние 5 лет, сообщает OpenDataBot.

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"Избыточная смертность, по сравнению с 3 предыдущими годами, составляет 35 тыс.

Наибольшую смертность зафиксировали в декабре 2020 года - умерли 67 тыс. человек. Предыдущий рекорд был в ноябре этого же года - 63 тыс. смертей", - говорится в сообщении .

Коронавирус или его последствия прошлого года стали причиной смерти 18,5 тыс. украинцев.

В топе причин смертей остаются сердечно-сосудистые заболевания (в эту группу входят инфаркты и инсульты), онкологические заболевания и несчастные случаи.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смертность от коронавируса выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.