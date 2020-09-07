Врач назвал 4 правила, чтобы уберечься от Covid-19

Есть четыре основных правила, которые снижают риск заражения коронавируса. Фото: pixabay

Каждый человек должен научиться оценивать риск заражения во время пандемии коронавируса.

Есть 4 основных правила, об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

По его словам, необходимо оценивать риск в каждой конкретной ситуации, прежде всего, входя в закрытые помещения. Во-вторых, - правильно соблюдать социальную дистанцию.

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В-третьих, - нужно научиться качественно мыть руки с мылом. В этом контексте медик отметил, что мытье рук в течение нескольких секунд - "это ни о чем". При отсутствии возможности помыть руки, их следует обработать антисептиком, содержащим не менее 60% спирта. В-четвертых, - как можно чаще проветривать помещение.

Также к этим правилам Александрин советует: "заболел - сиди дома", а также пользоваться маской в ​​помещениях, где находится много людей. В этом контексте врач подчеркнул, что маску также необходимо носить правильно - "не под нос и не под подбородок".

"Но резиновые перчатки не имеют никакого отношения к профилактике Covid-19", - отметил он.

40% украинцев в июле 2020 года считали, что эпидемия коронавируса является угрожающей. 14% из них заявили, что инфекция очень угрожающая, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". В то же время 58% респондентов заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.