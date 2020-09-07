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понедельник, 07 сентября 2020 12:45

Большинство украинцев не боятся коронавируса

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Большинство украинцев не боятся коронавируса
По данным опроса, большинство украинцев выполняют требования властей относительно ношения маски в общественных местах. Фото: pixabay

40% украинцев в июле 2020 года считали, что эпидемия коронавируса является угрожающей.

14% из них заявили, что инфекция очень угрожающая, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 58% респондентов заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.

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Больше всего люди недовольны решениями Кабмина, которые тот принимал о преодолении эпидемии. Большинство (51%) респондентов заявили, что не одобряют действия правительства (одобряют - 36%). Действия местных властей не одобряют 34% (одобряют - 56%). Действия президента не одобряют 40% (одобряют - 49%).

По данным опроса, большинство украинцев выполняют требования властей относительно ношения маски в общественных местах. Лишь 6% заявили, что маски не носят.

Опрос проводила Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные собирали с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

74% людей в мире готовы получить вакцину от Covid-19, когда она станет доступной. Наименьший интерес проявили в России. 56% россиян против вакцинации. О результатах опроса, который проводила компания Ipsos для Всемирного экономического форума сообщает CNN.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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