Каждый четвертый человек в мире против вакцинации от Covid-19

56% россиян против вакцинации. Фото: pixabay.com

74% людей в мире готовы получить вакцину от Covid-19, когда она станет доступной. Наименьший интерес проявили в России. 56% россиян против вакцинации.

О результатах опроса, который проводила компания Ipsos для Всемирного экономического форума сообщает CNN.

"Дефицит доверия к вакцинам у 26 процентов является достаточно значительным, чтобы поставить под угрозу эффективность внедрения вакцины от коронавируса", - заявил Арно Бернаерт, руководитель отдела формирования будущего здоровья и здравоохранения Всемирного экономического форума.

В опросе приняли участие 20 тыс. человек из 27 стран мира. Среди тех, кто сказал, что откажется от вакцины, 60% боятся побочных эффектов, а 37% - не считают, что это вообще даст результат.

Наивысшую поддержку вакцинации показал Китай, где 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививку. В Америке 67% хотели бы получить вакцину, тогда как 33% проявили незначительный интерес или были совсем не заинтересованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По самым оптимистичным прогнозам вакцина от Covid-19 появится в Украине в марте следующего года - Ляшко

За последние сутки в Украине обнаружили 2088 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 1 сентября, имеем 123 303 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2605 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки.