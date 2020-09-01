В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек

Коронавирус в Украине поразил более 123,3 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2088 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 1 сентября, имеем 123 303 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2605 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 57 802 пациента, из них за последние сутки - 688, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

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Причиной массовых вспышек Covid-19 в Украине есть массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами. В частности празднования дней рождения, свадьбы, или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных деревень или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицирован - и пошла такая цепочка передачи инфекции.