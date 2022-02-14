"Впервые за четыре недели" - Минздрав сделал обнадеживающее заявление о Covid в Украине

После четырех недель стремительного роста количества новых Covid-случаев в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации. Фото: pixabay.com

В Украине впервые за последний месяц стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 14 февраля.

"После четырех недель стремительного роста количества новых случаев Covid-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных спадает", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что за прошлую неделю зарегистрировали 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24 575 больных, что также на 1000 меньше, чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации наблюдаются на неделю раньше, чем показывали наши прогнозы", - отметил министр.

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Добавил, что с начала роста заболеваемости зарегистрировали снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов. Самым заметным снижение было в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

"При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода", - отметил Ляшко.

В то же время за неделю больше всего возросло количество новых случаев на территории Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе, Запорожская область, на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).

"По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое по сравнению с Delta-волной, и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года", - резюмировал Ляшко.

За сутки 13 февраля в Украине было выявили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты имеют 1447 детей и 252 медработника. В больницу попали 2270 больных. Умерли 142 пациента. Выздоровели - 9338.