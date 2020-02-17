Впервые в Украине городская больница провела имплантацию механического сердца

Автор: kiev.klichko.org Имплантированный механизм будет помогать сердцу мужчины должным образом функционировать.

В Александровской клинической больнице Киева провели имплантацию механического сердца. Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения. Ранее такие осуществляли только в Институте сердца.

Сообщили о событии в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко.

Имплантировали механическое сердце 67-летнему киевлянину с тяжелой формой сердечной недостаточности. Мужчина перенес несколько инфарктов. Из-за ухудшения состояния здоровья на протяжении последнего месяца находился в стационаре на поддерживающей терапии.

"Сердце не работало. Мужчина не мог далеко ходить и постоянно находился в больнице. Мы вводили необходимые лекарства, чтобы поддерживать работу сердца. Теперь пациент может летать в любую точку мира. Он живет, как с обычным механическим клапаном. И принимает только варфарин . Ранее эти механические сердца были переходным этапом к трансплантации. Сегодня это отдельная альтернатива. И пациенты живут много лет с такими механическими сердцами", – рассказал заведующий кардиологическим отделением Александровской больницы Виктор Клюзко,

Длилась операция на протяжении 3-х часов. Проводили ее кардиохирурги Александровской больницы, прошедшие соответствующее обучение за рубежом и получившие сертификаты специалистов по имплантации механического сердца.

Имплантат установили американского производства. Механизм будет помогать сердцу мужчины должным образом функционировать. На сегодняшний день пациент уже ходит, чувствует себя хорошо.

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Стоимость подобных операций, включая цену имплантата и других расходных материалов, составляет около 5 млн грн. Само механическое сердце стоит 4,5млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

В 2020 году можно будет бесплатно получить около полсотни медицинских услуг. Доступными они станут в рамках программ медгарантий. Вступит в силу нововведение со 2 апреля.