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среда, 13 ноября 2019 15:23

Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые

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Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые
Ученые впервые обнаружили связь между загрязнением воздуха и возникновением рака мозга. Фото: Народная правда

Ученые подсчитали, что загрязнение воздуха приводит к дополнительному случая возникновения рака мозга на каждые 100 тыс. лиц. Во время исследования Университета МакГила были проанализированы медицинские карты 1,9 млн взрослых канадцев в период с 1991 по 2016 год. Профессор университета Скотт Вайшенталь заявил, что корреляция между раком мозга и загрязнением оказалась "удивительно последовательной", но поскольку это первое исследование, важно, чтобы другие исследования подтвердили его.

Исследование показало, что увеличение загрязнения окружающей среды на 10 тыс. наночастиц на кубический сантиметр воздуха в год — это примерная разница между тихими и заполненными автомобилями улицам города — повысило риск развития рака мозга больше чем на 10%, пишет The Guardian.

Ультратонкие частицы (UFP), которые образуются в результате сжигания топлива, особенно дизельного, попадают в организм человека, перенося канцерогенные химические вещества.

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Уровни загрязнения в исследованных городах — Торонто и Монреале — варьировались от 6 тыс. частиц/куб. см до 97 тыс./куб. см. Вайшенталь заявил, что люди, живущие на территории с загрязнением 50 тыс. наночастиц / куб. см, имеют на 50% более высокий риск развития рака мозга, чем люди, живущие с 15 тыс./куб. см.

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