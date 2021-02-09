ВОЗ выдвинула 4 теории происхождения коронавируса

Теорию об утечке коронавируса с китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной". Фото: pixabay

4 возможных варианта передачи коронавируса к человеку подготовила международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения.

Ученые считают маловероятным теорию о том, что вирус ушел из лаборатории, сообщает Sky News.

Следовательно, в 1-й гипотезе предполагают, что человек заразился от животного, но маловероятно, что это от летучей мыши. В организации советуют исследовать это.

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2-я версия - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". ВОЗ считает это наиболее вероятной версией, но ее также следует изучать.

Существует также мнение, что коронавирус мог перейти к человеку через замороженные продукты, "которые выступают в качестве поверхности для передачи вируса человеку". Это также требует дальнейших исследований.

Теорию об утечке коронавируса с китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ходе исследования происхождения коронавируса в китайском Ухане получили данные о Covid-19, которые никто не видел прежде. Исследователи не исключают возможность того, что вирус выскользнул из лаборатории.