У ВОЗ есть гипотезы о происхождении Covid-19

Эксперты ВОЗ посетили Уханский институт вирусологии. Фото: Getty Images

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ходе исследования происхождения коронавируса в китайском Ухане получили данные о Covid-19, которые никто не видел прежде.

Исследователи не исключают возможность того, что вирус выскользнул из лаборатории, пишет Sky News.

По словам одного из членов экспертной группы доктора Питера Дашака, он с коллегами посетил различные объекты, где были зарегистрированы одни из первых вспышек коронавируса. Данные помогают "найти правильное направление для исследования вируса".

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"Мы были на рынке морепродуктов самостоятельно, смотрели вокруг и задавали вопросы, встречаясь с менеджерами, поставщиками и людьми, которые там работали. А также с теми, у кого собраны образцы, которые дали положительный результат на коронавирус. Именно такую ​​информацию мы получаем от тех, кто действительно имеет значение", - отметил Дашак.

Доктор заверил, что в Ухане делятся информацией, которую вообще никто не видел.

"Они открыто обсуждают с нами все возможные пути передачи вируса. Мы действительно чего-то добиваемся. Я думаю, что Китай открыт и готов работать с нами, и мы видим это каждый день", - отметил доктор.

Эксперты ВОЗ также посетили Уханский институт вирусологии.

"Мы все знаем о гипотезах относительно потенциального участия лаборатории в этом, и мы обязательно поставим вопрос о всех ключевых аспектах Уханьского института вирусологии. Если есть данные, указывающие на любую гипотезу, мы будем следить за ними и доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приводят нас к рынку морепродуктов, на ферму или рынок диких животных, мы будем исследовать там. А если в лабораторию, то пойдем и туда. Мы сохраняем беспристрастность", - подытожил эксперт.

Международные эксперты из Всемирной организации здравоохранения встретились в пятницу, 29 января, с китайскими учеными в рамках расследования происхождения Covid-19 в Ухане.