У ВОЗ есть гипотезы о происхождении Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Как не попасть на крючок к мошенникам
Как не попасть на крючок к мошенникам
Просмотров: 234
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 990
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 495
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 675
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 207
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 477
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1602
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4788
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Фото
Все фото
3
14
4
3
9
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
&quot;Святая грудь&quot;: ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
"Святая грудь": ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Видео
Все видео
Протесты в РФ: силовики задерживали даже собак
Протесты в РФ: силовики задерживали даже собак
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
В Москве начали задерживать протестующих
В Москве начали задерживать протестующих
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 963
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3258
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 621
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 16:02

У ВОЗ есть гипотезы о происхождении Covid-19

1 Комментировать
У ВОЗ есть гипотезы о происхождении Covid-19
Эксперты ВОЗ посетили Уханский институт вирусологии. Фото: Getty Images

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ходе исследования происхождения коронавируса в китайском Ухане получили данные о Covid-19, которые никто не видел прежде.

Исследователи не исключают возможность того, что вирус выскользнул из лаборатории, пишет Sky News.

По словам одного из членов экспертной группы доктора Питера Дашака, он с коллегами посетил различные объекты, где были зарегистрированы одни из первых вспышек коронавируса. Данные помогают "найти правильное направление для исследования вируса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

"Мы были на рынке морепродуктов самостоятельно, смотрели вокруг и задавали вопросы, встречаясь с менеджерами, поставщиками и людьми, которые там работали. А также с теми, у кого собраны образцы, которые дали положительный результат на коронавирус. Именно такую ​​информацию мы получаем от тех, кто действительно имеет значение", - отметил Дашак.

Доктор заверил, что в Ухане делятся информацией, которую вообще никто не видел.

"Они открыто обсуждают с нами все возможные пути передачи вируса. Мы действительно чего-то добиваемся. Я думаю, что Китай открыт и готов работать с нами, и мы видим это каждый день", - отметил доктор.

Эксперты ВОЗ также посетили Уханский институт вирусологии.

"Мы все знаем о гипотезах относительно потенциального участия лаборатории в этом, и мы обязательно поставим вопрос о всех ключевых аспектах Уханьского института вирусологии. Если есть данные, указывающие на любую гипотезу, мы будем следить за ними и доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приводят нас к рынку морепродуктов, на ферму или рынок диких животных, мы будем исследовать там. А если в лабораторию, то пойдем и туда. Мы сохраняем беспристрастность", - подытожил эксперт.

Международные эксперты из Всемирной организации здравоохранения встретились в пятницу, 29 января, с китайскими учеными в рамках расследования происхождения Covid-19 в Ухане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У ВОЗ есть гипотезы о происхождении Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Самое читаемое
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 1 Просмотров: 12251
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 8253
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 7056
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
12
 Просмотров: 5499
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5472
Мир
Евровидение-2021 пройдет в нестандартном режиме
Евровидение-2021 пройдет в нестандартном режиме 1 Просмотров: 18
Убила бывшего и приготовила из гениталий блюдо для строителей
Убила бывшего и приготовила из гениталий блюдо для строителей 1 Просмотров: 468
ЕС поддерживает санкции против телеканалов Медведчука
ЕС поддерживает санкции против телеканалов Медведчука 1 Просмотров: 405
Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами
Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами 1 Просмотров: 2241
Россию разозлили санкции против телеканалов Медведчука
Россию разозлили санкции против телеканалов Медведчука 1 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
39
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
4
"Вы все дьявол" - Рабинович наделал шума в Верховной Раде
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 272
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть