ВОЗ уверяет, что бедные страны получат вакцину в начале 2021 года

1,3 млрд. доз предоставят 92 странам с низким и средним уровнем дохода. Фото: pixabay

В 1-й половине 2021 года бедные страны получат вакцину от коронавируса.

В рамках глобальной инициативы COVAX заключили соглашения на поставку почти 2 млрд доз вакцин от коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Препараты разработали компании AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson, Novavax и Sanofi / GSK. Поставки вакцин во все 190 стран-участниц COVAX для вакцинации уязвимых групп населения проведут в 1-й половине 2021 года.

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"Объявленные сегодня договоренности позволят всем участникам получить доступ к вакцинам в 1-й половине 2021 года, причем первые поставки должны начаться в 1-м квартале 2021 года", - заявили в ВОЗ.

1,3 млрд доз предоставят 92 странам с низким и средним уровнем дохода. Этого хватит, чтобы вакцинировать до 20% населения до конца года.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.