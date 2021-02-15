ВОЗ советует переболевшим Covid-19 делать прививки

ВОЗ также отмечают, что если человек уже переболел коронавирус, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа. Фото: pixabay

Людям, которые переболели коронавирусом, также стоит сделать прививку.

Причиной является то, что не у всех может выработаться сильный иммунный ответ на инфекцию, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в Twitter.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированные коронавирусом", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ назвала новую угрозу "южноафриканского" штамма Covid-19

ВОЗ также отмечают, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы раньше были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - заявила она.

В Европейском Союзе надеются к концу лета вакцинировать от коронавируса всех желающих. Главным препятствием на пути к осуществлению этих планов является недостаточное количество вакцины.