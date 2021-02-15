ЕС планирует вакцинировать всех желающих до конца лета

Европе не нужно еще покупать вакцины, потому что скоро должны поступить 5 различных препаратов. Фото: pixabay

В Европейском союзе надеются к концу лета вакцинировать от коронавируса всех желающих.

Сейчас главным препятствием на пути к осуществлению этих планов является недостаточное количество вакцины, заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире BFMTV.

Он отметил, что Европе не нужно еще покупать вакцины, потому что скоро должны поступить 5 различных препаратов.

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"Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение", - заявил Бретон.

По его словам, основная проблема заключается в производстве, которое надо увеличивать. За 18 месяцев Европа должна стать ведущим континентом в производстве вакцин.

С 1 марта каждый украинец сможет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Ето можно будет сделать 3 доступными способами: