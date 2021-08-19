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четверг, 19 августа 2021 07:28

ВОЗ сделали важное заявление о третьей дозе вакцины против Covid-19

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ВОЗ сделали важное заявление о третьей дозе вакцины против Covid-19
Бустерная доза вакцины против коронавируса не нужна. Фото: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения заявила, что третья доза вакцины против коронавируса пока не является необходимой.

"Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы для повышения защиты от болезни. Вместо этого нужно продолжать исследования", - сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Reuters.

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Старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард считает, что до введения бустеров следует полностью вакцинировать наиболее уязвимых в мире.

"Вакцин достаточно, но они не попадают в нужные места в нужном порядке", - подчеркнул советник.

Власти США, предупреждая, что эффективность вакцинации против Covid-19 со временем снижается, разрешили ревакцинацию для всех американцев. Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, "включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста.

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