США будут ревакцинировать граждан третьей дозой вакцины

В США собираются вводить третью дозу вакцины. Фото: Reuters

Власти США, предупреждая, что эффективность вакцинации против Covid-19 со временем снижается, разрешили ревакцинацию для всех американцев.

"Наше решение по клинической экспертизы заключается в том, что настало время объявить план усиления вакцинаций от Covid-19", - заявил главный хирург страны Вивек Мурти во время брифинга в Белом доме.

Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, "включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также будем вакцинировать жителей домов постоянного ухода", - заявил чиновник.

Даже самые эффективные вакцины со временем теряют свою силу, сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице откроют мобильные пункты вакцинации от Covid-19

В ВООЗ заявили, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании "дельта"-штамом Covid-19.