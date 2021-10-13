ВОЗ сделала важное заявление о Covid-смертности в мире

В Европе началась новая волна пандемии. Фото: pixabay.com

Смертность от Covid-19 в мире снижается и находится сейчас на самом низком уровне за почти год.

Это характерно для всех регионов, кроме Европы, сообщили 13 октября на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Количество еженедельно регистрируемых Covid-смертей продолжает снижаться. В то же время это все еще неприемлемо высокий уровень - почти 50 тыс. летальных исходов в неделю. Смертность самая высокая в странах с наименьшим доступом к вакцинам. 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли вакцинировать до конца сентября и 10% своего населения. Большинство из них в Африке", - заявил во время брифинга гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что в Европе наоборот началась новая волна пандемии.

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Количество больных на коронавирус в Украине увеличивается. Самый высокий риск вхождения в красную зону имеют Харьковская, Житомирская и Сумская области. Херсонская область уже перешла в красную зону.