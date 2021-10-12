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среда, 13 октября 2021 10:19

Украина имеет два варианта: максимальная вакцинация от Covid-19 или локдаун - иммунолог

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Украина имеет два варианта: максимальная вакцинация от Covid-19 или локдаун - иммунолог
Кабмин ввел новое ограничение для невакцинированных. Фото: pixabay.com

Количество больных на коронавирус в Украине увеличивается. Самый высокий риск вхождения в красную зону имеют Харьковская, Херсонская, Житомирская и Сумская области.

Для стабилизации ситуации с Covid-19 есть два варианта: либо максимально эффективные прививки, или жесткий карантин. У нас есть выбор, рассказал Gazeta.ua иммунолог Борис Донской:

"Если бы пять миллионов пенсионеров сделали прививки мы о локлаун не говорили. Но пока мы на этапе роста. Если все украинцы переболеют эту волну, то больше вспышек не будет. Если вакцинируются - тоже. А если введут локдаун на месяц, то возможно в будущем будут новые волны".

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Для невакцинированных Кабмин ввел новое ограничение. Запрещаются межобластные перевозки невакцинированных пассажиров в автобусах и поездах. Нововведение будет действовать с 21 октября.

Вакцинированы люди могут тоже распространять коронавирус. Это ограничение некомпетентное как и принудительные прививки 80% учителей, говорит министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий:

"Не нужно делить людей на "черных" и "белых". Общество негативно будет воспринимать ограничения. Для борьбы с коронавирусом надо вводить запрет для всех. Если смертность у нас будет больше 400-500 человек в сутки, то в Украине введут локдаун. А сегодня мы уже имеем 350 случаев смертности в сутки. Кроме этого, критической цифрой для нас есть количество заполненных коек".

За прошедшие сутки, 12 октября, в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев коронавируса. Заболели 1588 детей и 288 медиков. 471 больной коронавирусом умер.

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