ВОЗ предупредила об опасности нехватки физической активности

ВОЗ рекомендует как минимум 2,5 часов средней или высокой физической активности для взрослых в неделю и по часу в день для детей и подростков. Фото: pixabay

До 5 млн смертей можно избежать ежегодно во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто двигаться.

Каждые 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за коронавируса, сообщило агентство Associated press со ссылкой на обновленную версию инструкции Всемирной организации здравоохранения в сфере физического здоровья .

ВОЗ рекомендует как минимум 2,5 ч. средней или высокой физической активности для взрослых в неделю и по часу в день для детей и подростков. Регулярная физическая активность важна для предотвращения сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

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"Физическая активность любого типа и продолжительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крех.

По его словам, если вы проводите много времени сидя, на работе или в школе, вам нужно больше физической активности, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни.

Доктор Фиона Булл, возглавляющая отдел физической активности в ВОЗ, сказала, что в документе впервые дают советы по малоподвижному поведению. Она добавила, что ранее эксперты считали, что нужно заниматься физической активностью периодически не менее 10 мин. Но все больше ученых склоняются к мысли, что действительно важно уделять хотя бы 150 мин. физической активности в неделю.

Тренировки и похудения у большинства людей неразрывные понятия. Однако, тренировки никак не является средством для похудения, утверждает на странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко."Не бойтесь, что вам придется много заниматься, чтобы похудеть! Это не так! Похудеть вполне себе можно и без наднагрузок", - пишет она.