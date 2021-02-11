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ВОЗ оценило шансы на новую пандемию через мутации коронавируса

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ВОЗ оценило шансы на новую пандемию через мутации коронавируса
Новые штаммы несут угрозу повторных заражений и быстрого распространения вируса. Фото: pixabay

То, что коронавирус мутирует, не может повлечь новую пандемию.

Мутация вируса - это нормальная эволюция любого патогена, чтобы приспособиться к человеку, об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью испанской газете El Pais.

"Это не начало новой пандемии, но, конечно, надо быть бдительными", - заявил он.

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Впрочем, новые штаммы несут угрозу повторных заражений и быстрого распространения вируса, что усилит плохую ситуацию со здравоохранением в некоторых странах. Также мутация может повлиять на эффективность вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.

"Могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет быстрое распространение и возрастет передвижения вакцинированных людей, может возрасти смертность", - считает Клюге.

2021 год он называет "еще одним годом Covid-19, но более управляемым, предсказуемым".

"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", - напомнил Ханс Клюге.

4 возможных варианта передачи коронавируса к человеку подготовила международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения. Ученые считают маловероятным теорию о том, что вирус из лаборатории.

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