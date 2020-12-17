ВОЗ не рекомендует вводить "иммунные паспорта"

Нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате. Фото: pixabay

Вводить "иммунные паспорта" не рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ.

В то же время важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге в интервью "РБК-Украина".

По его словам, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Однако нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате.

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"Доктор Тедрос Гебреисус генеральный директор ВОЗ, подписал меморандум о взаимопонимании с премьер-министром Эстонии на этот счет. Но это что-то другое, не "иммунный паспорт", мы не рекомендуем вводить такие "паспорта", - отметил он.

Ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину просит Всемирную организацию здравоохранения премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX, сообщили на правительственном портале по итогам встречи премьера с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге.