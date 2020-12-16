Украина просит ВОЗ ускорить поставки вакцин

Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Фото: pixabay

Ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину просит Всемирную организацию здравоохранения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX, сообщили на правительственном портале по итогам встречи премьера с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге.

По словам Шмигаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бюджете на 2021 год будет фонд на вакцинацию населения - Разумков

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в 1-м квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.

Всемирная организация здравоохранения является одним из основателей COVAX. Эта инициатива призвана обеспечить вакцинами бедные страны. Ожидается, что к концу 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

На завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. Первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Радио НВ".По глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины в 1-м полугодии.