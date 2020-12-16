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среда, 16 декабря 2020 12:39

Украина просит ВОЗ ускорить поставки вакцин

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Украина просит ВОЗ ускорить поставки вакцин
Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Фото: pixabay

Ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину просит Всемирную организацию здравоохранения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX, сообщили на правительственном портале по итогам встречи премьера с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге.

По словам Шмигаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

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"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в 1-м квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.

Всемирная организация здравоохранения является одним из основателей COVAX. Эта инициатива призвана обеспечить вакцинами бедные страны. Ожидается, что к концу 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

На завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. Первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Радио НВ".По глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины в 1-м полугодии.

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