Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19

В Минздраве рассказали о планах на вакцину от Covid-19. Фото: Reuters

На завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса.

Первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Радио НВ".

По глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

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Вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.