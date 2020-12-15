Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19

На завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса.
Первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Радио НВ".
По глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.
"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.
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Вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.
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