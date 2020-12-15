Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 981
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 279
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 630
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1359
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4536
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4779
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Видео
Все видео
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Президент приказал остановить работу АЭС
Президент приказал остановить работу АЭС
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Интервью
1/5
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 2628
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 594
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 972
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2376
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 927
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
вторник, 15 декабря 2020 23:28

Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19

  Комментировать
Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19
В Минздраве рассказали о планах на вакцину от Covid-19. Фото: Reuters

На завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса.

Первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Радио НВ".

По глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС выделит $600 млн бедным странам на закупку вакцин от коронавируса

Вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уже в феврале. Минздрав ожидает вакцину от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 43886
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19828
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 15660
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 15642
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 13 Просмотров: 15572
Общество
Школам советуют продолжить зимние каникулы на время жесткого карантина
Школам советуют продолжить зимние каникулы на время жесткого карантина Просмотров: 981
"Религиозные титушки, подкуп и давление полиции" - как Московский патриархат запугивает верующих
"Религиозные титушки, подкуп и давление полиции" - как Московский патриархат запугивает верующих
 Просмотров: 405
"Создаю сад моей мечты" - переселенка из Горловки из зарослей и сорняковв сделала невероятную красоту
"Создаю сад моей мечты" - переселенка из Горловки из зарослей и сорняковв сделала невероятную красоту
10
 1 Просмотров: 774
Смертность может превысить показатель времен Второй мировой войны
Смертность может превысить показатель времен Второй мировой войны Просмотров: 702
Участницу реалити лечили органами мертвых животных
Участницу реалити лечили органами мертвых животных Просмотров: 63
Больше всего комментируют
40
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
13
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
1
В Киеве загорелся витаминный завод
Голосов: 54417
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть