ВОЗ назвала сумму, в которую ей обойдется борьба с коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 522
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2232
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 603
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2673
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1341
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6093
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
8
3
19
7
6
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 855
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1980
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 02:40

ВОЗ назвала сумму, в которую ей обойдется борьба с коронавирусом

  Комментировать
ВОЗ назвала сумму, в которую ей обойдется борьба с коронавирусом
ВОЗ открыла сбор средств на борьбу с коронавирусом. Фото: Еспресо

Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 млн долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.

"Для борьбы с последующим распространением вспышки вируса (2019nCoV) в Китае и во всем мире и защиты уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения международное сообщество разработало план готовности и реагирования со сметой в 675 млн долларов США, которая будет действовать с февраля по апрель 2020 года", - говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус

"Сегодня мы запускаем стратегический план готовности и реагирования .... Мы просим 675 млн долларов США для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев", - заявил на пресс конференции в Женеве глава ВОЗ.

В мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV, в Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

Заболевания зафиксировано в 23 странах.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВОЗ назвала сумму, в которую ей обойдется борьба с коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 22365
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 15201
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 8488
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7200
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7173
Здоровье
В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус
В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус Просмотров: 63
Как мужчине победить послеродовую депрессию
Как мужчине победить послеродовую депрессию Просмотров: 315
Назвали число жертв гриппа в Украине
Назвали число жертв гриппа в Украине Просмотров: 585
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
8
 Просмотров: 2700
Количество погибших от коронавируса растет
Количество погибших от коронавируса растет Просмотров: 864
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 1136
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua