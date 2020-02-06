ВОЗ назвала сумму, в которую ей обойдется борьба с коронавирусом

ВОЗ открыла сбор средств на борьбу с коронавирусом. Фото: Еспресо

Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 млн долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.

"Для борьбы с последующим распространением вспышки вируса (2019nCoV) в Китае и во всем мире и защиты уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения международное сообщество разработало план готовности и реагирования со сметой в 675 млн долларов США, которая будет действовать с февраля по апрель 2020 года", - говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.

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"Сегодня мы запускаем стратегический план готовности и реагирования .... Мы просим 675 млн долларов США для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев", - заявил на пресс конференции в Женеве глава ВОЗ.

В мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV, в Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования. Заболевания зафиксировано в 23 странах. Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.