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пятница, 28 мая 2021 15:46

Восемь продуктов, которые улучшают гормональный фон

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Автор: https://www.moirebenok.ua/
  Для профилактики и восстановления гормонального баланса врачи рекомендуют в первую очередь изменить рацион питания
Для профилактики и восстановления гормонального баланса врачи рекомендуют в первую очередь изменить рацион питания

Гормональный сбой негативно воздействует на организм, сказываясь на физическом и душевном состоянии человека. Лучший способ нормализовать уровень гормонов — соблюдать здоровый рацион. Рассказываем, какие продукты помогают поддерживать баланс гормонов.

Для женщин гормональные нарушения чреваты изменениями менструального цикла, проблемами с ЖКТ, репродуктивной системой, кожей, волосами, ментальным здоровьем и другими недугами. Для профилактики и восстановления гормонального баланса врачи рекомендуют в первую очередь изменить рацион.

ГРАНАТ

Для эндокринной системы этот продукт полезен высоким содержание антиоксидантов. Они нейтрализуют избыток эстрогена и обеспечивают хорошее здоровье. Также славятся полезными для гемоглобина витаминами и микроэлементами, среди которых В12, железо, калий, магний и другие.

ЛИСТОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ

Если вы хотите всегда оставаться здоровой и жизнерадостной, обязательными в вашем рационе должны стать зеленые овощи. Салат, шпинат, цветная капуста — это именно те продукты, которые поддерживают баланс гормонов. В них содержится большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Зеленые овощи обеспечивают нормальную работу пищеварения, предотвращают воспаления, развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и борются со стрессами.

СЕМЕНА ЛЬНА

Это один из самых популярных суперфудов среди поклонников ЗОЖ. Семена льна богаты клетчаткой, антиоксидантами и жирными кислотами омега-3, потому особенно востребованы в рационе человека. Также в них содержатся фитоэстрогены, которые помогают облегчить боли во время менструации. АВОКАДО Лучший продукт для поддержания баланса гормонов у женщин. Авокадо является источником бета-ситостерина, за счет чего помогает уравновешивать кортизол и холестерина. Также плод благоприятно влияет на гормоны, отвечающие за менструальный цикл.

БРОККОЛИ

Источник витаминов К и С, фолиевой кислоты, калия, клетчатки и каротиноидов. Полезные вещества в брокколи прекрасно воздействуют на гормональный фон, в частности контролируют эстроген и помогают справиться с ПМС.

КИНОА

Еще один суперфуд. Известный наличием сложных углеводов, которые способствуют нормализации инсулина и андрогенов. Также семена киноа полезны при похудении, поскольку богаты белками и клетчаткой.

ОРЕХИ

Орехи необходимы для нормальной работы мозга и пищеварительной системы. За счет большого содержания жиров, белков и витаминов они легко утоляют голод, потому прекрасно подходят в качестве перекуса. Некоторые из них также воздействуют на эндокринную систему. Например, миндаль контролирует уровень холестерина.

ЖИРНАЯ РЫБА

Омега-3 жирные кислоты особенно важны для женщин, ведь они очищают стенки сосудов от холестерина, нормализуют вязкость крови, состояние волос, ногтей, кожи — всей иммунной системы в целом. Обязательно ешьте жирную рыбу минимум два раза в неделю.

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Отметим, что нередко для восстановления баланса гормонов назначаются специальные препараты. Однако перед покупкой таковых нужно обязательно обследоваться у специалиста.

Проблемы с потенцией возникают у диабетиков, которые сами не знают свой диагноз. При высоких показателей сахара поражаются сосуды и поэтому ухудшается эрекция.

Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Добрынская, столичная эндокринолог.

"Когда не знаешь о своем диабет, то и не держишь уровень сахара в рекомендуемых пределах. Поэтому нарушается микроциркуляция сосудов и выработка тестостерона, снижается влечение. Вместо того чтобы искать таблетки для потенции, нормализируйте уровень сахара", - объяснила врач.

https://www.moirebenok.ua/
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