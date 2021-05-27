Замаскированная болезнь незаметно убивает потенцию

Симптомы скрытого диабета мало кто знает. Фото: smr.gov.ua

Проблемы с потенцией возникают у диабетиков, которые сами не знают свой диагноз. При высоких показателей сахара поражаются сосуды и поэтому ухудшается эрекция.

Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Добрынская, столичная ендокринологиня.

"Когда не знаешь о своем диабет, то и не держишь уровень сахара в рекомендуемых пределах. Поэтому нарушается микроциркуляция сосудов и выработка тестостерона, снижается влечение. Вместо того чтобы искать таблетки для потенции, нормализируйте уровень сахара", - пояснила врач.

Высокий сахар вредит сосудам и нервам. В их волокнах накапливаются активные вещества, вызывающие разбухание оболочки и разрушения нерва.

Многие с диабетом живет дольше, чем их здоровые ровесники. Внимательнее следят за здоровьем и вовремя сдают анализы. С больными диабетом первого типа проще, потому что у них можно четко установить начало болезни.

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Зачастую диабет может ярко не проявляться разве что жаждой. Скрытая болезнь становится явной, когда из-за скачек уровня сахара ухудшается зрение, сдают почки или слабеют ноги.

Полезно делать йогурты на основе белого кефирного грибка. Он нормализует всасывание углеводов, которые повышают сахар в крови. Меньше всасывается углеводов - низкий уровень сахара.

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо. Этот продукт также помогает терять вес, рассказала диетологиня Елена Кален. По ее словам, на 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормальной работе желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержке гормонального фона.