Восемь продуктов, которые нельзя есть сырыми

Автор: https://ukrhealth.net/ Мука является довольно грязным продуктом - в ней вполне могут быть бактерии и вредные микробы

Если употреблять в пищу некоторые продукты в сыром виде, они могут быть токсичными и нанести серьезный вред здоровью. Ученые назвали восемь продуктов, которые обязательно нужно готовить перед тем, как есть.

Казалось бы, что может быть опасного в том, чтобы съесть кусочек сырого теста перед тем, как отправить печенье в духовку, или попробовать ягоду бузины? Однако эксперты предупреждают: определенные продукты в сыром виде могут быть ядовитыми.

1. Картофель

По данным исследований, в сыром виде картофель может вызвать вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Причина в том, что картофель содержит крахмалы, которые устойчивы к перевариванию. А еще зеленый или проросший картофель содержат соланин и чаконин - опасные токсины, которые могут вызвать диарею, жар, головную боль и рвоту. Такой картофель лучше вообще не есть ни в каком виде

2. Баклажаны

Баклажаны в сыром виде содержат то же гликоалкалоидное соединение, что и сырой картофель, соланин. Чтобы избежать неприятностей, баклажаны перед употреблением необходимо подвергнуть тепловой обработке.

3. Фасоль

Если вы съедите всего четыре-пять сырых бобов, вы можете серьезно заболеть. Бобы, особенно красные, содержат токсин, который вызывает расстройство пищеварения и симптомы, схожие с отравлением. Обычно он разрушается во время приготовления. Поэтому фасоль надо замачивать и готовить не менее 10 мин., прежде чем подавать на стол.

4. Яйца

Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, которая способна вызвать пищевое отравление. Лучший способ не заболеть - это варить яйца до тех пор, пока белок и желток не станут твердыми. Также опасны продукты, содержащие сырые яйца, например майонез.

5. Куриное мясо

В сыром курином мясе вполне может быть сальмонелла, а также бактерии Campylobacter. В целях безопасности эксперты рекомендуют подвергнуть мясо тепловой обработке - не менее 2 мин. при температуре 70°C.

6. Листья ревеня

Стебли ревеня часто используются для приготовления пирогов, компотов и безопасны для употребления в пищу. Однако листья ревеня могут быть ядовитыми - в них есть щавелевая кислота, токсичное соединение. Их употребление может привести к затрудненному дыханию, жжению во рту, диарее и боли в желудке.

7. Черная бузина

Ягоды бузины отлично помогают при простуде и гриппе, однако в сыром виде могут быть ядовиты. Чтобы нейтрализовать самбунигрин и другие вредные для здоровья вещества, содержащиеся в них, необходимо нагреть ягоды бузины до температуры свыше 80°C в течение короткого времени.

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8. Сырое тесто или мука

Употребление сырого теста или муки опасно для здоровья. Мука является достаточно грязным продуктом - в нем вполне могут быть бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, а также другие вредные микробы, оставшиеся в нем после того, как разные животные в ангарах испражнялись на зерно. Не пытайтесь есть сырое тесто и не добавляйте муку в продукты, которые нельзя приготовить. А после использования муки не забудьте тщательно вымыть руки.

Новые исследования показали, что в составе одноразовых медицинских масок содержатся потенциально вредные и даже опасные для здоровья токсичные вещества. В данном случае речь идет о сурьме, свинце и меде.