В составе одноразовых масок обнаружили вредные для здоровья вещества

Скорее всего, вредные вещества связаны с красителями, которые использовались при производстве защитных средств. Фото: Pixabay

Новые исследования показали, что в составе одноразовых медицинских масок содержатся потенциально вредные и даже опасные для здоровья токсичные вещества. В данном случае речь идет о трубе, свинец и медь.

Исследователи из Великобритании протестовали ряд масок в стране, применяемых в настоящее время от обычных медицинских до детских и праздничных. Оказалось, что высокая концентрация опасных токсинов в изученных типах возникает при столкновении их с водой. Скорее всего, вредные вещества связаны с красителями, которые использовались при производстве защитных средств, пишет GreenPost.

Поэтому специалисты подчеркнули, что не следует носить одноразовую медицинскую маску несколько раз: ее ношение два раза подряд и более может вызвать ряд проблем со здоровьем. Именно поэтому очень важно не нарушать регламент уничтожения данной продукции.

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Ранее ряд экспертов высказывались о том, что вдыхая воздух через маску, в организм попадают токсичные вещества, в частности, формальдегид, который провоцирует возникновение зуда, жжения, слезотечение, кашель и даже рвота.

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