Врачи заявили о страшной болезни, которую может вызвать Covid-19

Covid-19 может вызывать тяжелую грибковую инфекцию. В зоне риска люди с ослабленным иммунитетом. ФОТО: pixabay.com

В Индии врачи все чаще обнаруживают редкую болезнь мукормикоз у людей, перенесших Covid-19. Это грибковая инфекция, которая поражает нос, глаза и иногда мозг.

Мукормикоз может приводить к потере зрения или смерти. В зоне риска люди, имеющие сахарный диабет, пониженный иммунитет, онкобольные или лица с ВИЧ / СПИДом, пишет BBC.

"Мукормикоз может быть вызван использованием стероидов - спасательным средством для тяжелых пациентов с Covid-19. Стероиды уменьшают воспаление в легких и помогают предотвратить повреждения, которые могут произойти, когда иммунная система активизируется на борьбу с вирусом. Но, они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови", - рассказал глазной хирург из индийского города Мумбаи Акшай Наир.

Медики предполагают, что именно падение иммунитета на фоне перенесенного коронавируса и может приводить к появлению мукормикоза.

"Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усиливает эффект. И тогда стероиды действуют, как топливо в огне", - сказал Наир.

Врач работает в трех больницах Мумбаи. За апрель видел 40 пациентов с мукормикозом. Большинство из них были диабетиками, перенесшими Covid-19 дома.

В больнице Сиона в Мумбаи за последние два месяца обнаружили 24 случая мукормикоза. 11 пациентам удалили один глаз. Шестеро умерли. К пандемии коронавируса здесь выявляли не более шести случаев грибковой инфекции в год.

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"Это ужасы пандемии. Мы уже наблюдаем по два-три случая в неделю", - рассказала руководитель ЛОР-отделения Ренука Браду.

О все большем количестве случаев мукормикоза у людей, переболевших коронавирусом, сообщают и медики из других городов Индии.

"За последние две недели столкнулся с 19 больными. Преимущественно молодые люди. Некоторые были в таком состоянии, что мы не могли их оперировать", - рассказал врач из города Бангалор Рагхурадж Хегде.

Среди симптомов мукормикоз - кровотечение из носа и его заложенность, боль в глазу, опущение век. Вокруг носа могут быть отеки и появляться черные пятна. Единственный препарат, который помогает справиться с грибком стоит около $48 за дозу. Уколы надо делать ежедневно почти восемь недель.