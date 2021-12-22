Во Львове полицейскому удалили 11-килограммовую опухоль

Операция прошла успешно. Фото: facebook.com/1tmolviv

Во Львове хирурги удалили 24-летнему полицейскому злокачественную опухоль весом 11 кг.

Об опухоли в животе правоохранитель Святослав узнал год назад, в канун свадьбы, сообщает пресс-служба Первого территориального медицинского объединения Львова в Facebook.

"С тех пор молодая семья обошла много медучреждений с просьбой помочь. Из-за огромного размера опухоли на операцию никто не решался. В больницу скорой медицинской помощи мужчина попал уже в крайне тяжелом состоянии. С острой болью в животе из Червонограда его доставила скорая", - говорится в сообщении.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов. Чтобы спасти пациента, гигантскую опухоль удалили вместе с тремя метрами тонкой кишки и одним метром толстой.

"Это был вынужденный шаг, но операция прошла успешно", - отмечают медики.

Гистологическое исследование показало, что опухоль — злокачественная. Это означает, что мужчину ожидает длительное лечение.

Онкология толстой кишки — вторая по распространению разновидность опухолей, от которой в мире ежегодно умирают до 700 тыс. человек. На начальных этапах болезнь протекает бессимптомно. Поэтому вовремя диагностировать заболевание можно лишь благодаря регулярным плановым медицинским обследованиям.

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В США медикам впервые удалось уменьшить раковую опухоль без операции. Ученые из Хьюстонской методистской больницы исследовали, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей человеческие клетки. Ученые смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли мозга с помощью прототипа магнитного шлема.