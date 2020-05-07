"Власть не хочет терять электорат": почему снова реформируют медицину

По словам Александра Ябчанка власть была не подготовлена к запуску второго этапа реформы. Фото: bigkyiv.com.ua

Требование президента Владимира Зеленского к руководству Минздрава Украины пересмотреть медреформу свидетельствует о не подготовленности к запуску второго этапа. Также власть не хочет терять голоса перед местными выборами.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Ябчанка, бывший советник министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Эта инициатива не стратегическая, это тактический шаг перед местными выборами. Власть не хочет терять электорат. Худшее, что может произойти, - перераспределение средств, которые уже запланированы на следующий год. Если бюджет поделят поровну между всеми, то учреждения, подготовились к реформе, подписали договора с Национальной службой здравоохранения Украины должны были получить больше финансирования - их не получат. Это будет категорическое уничтожения реформы в том виде, в котором она планировалась. Принцип "деньги следуют за пациентом" предусматривал конкуренцию между учреждениями ".

Согласно реформы, НСЗУ должна оплачивать за предоставленные медицинские услуги, а не за количество койкомест, как это было раньше. Больницы должны были подписать договоры со службой. Через новый механизм финансирования часть медучреждений получила меньше денег, чем в прошлом году.

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"Власть не подготовилась к реализации реформы. Идея была в том, чтобы эффективно финансировать систему здравоохранения. Если всем выделять средства одинаково, тогда заведения, которые предоставляют стационарные услуги недофиансовуються, в то время как есть много больниц, которые работают только номинально. Тогда все недополучают одинаково. Система не может работать с таким распределением денег. Это не эффективно. Часть заведений надо было переформатировать под другие услуги. Это нельзя назвать несовершенством реформы, здесь речь о несовершенстве подготовки", - добавил Александр Ябчанка.

Народным депутатам из фракции "Слуга народа" раздали тезисы о медицинской реформе, которые те должны использовать при общении с журналистами.