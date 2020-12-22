Вирусолог нашла опасность в мутировавшем штамме коронавируса

Мутировавший коронавирус может увеличить нагрузку на медицинскую систему. Фото: pixabay

Новый штамм коронавируса не провоцирует большую его агрессивность или тяжелое течение болезни.

Это уже хорошо, заявила вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала "Україна 24".

"Но из-за стремительного роста больных будет еще большая нагрузка на медицинскую систему, и просто можно не справиться. Мы знаем, что вирусы с такой мутацией уже нашли и в Австралии, и в Дании, и в Нидерландах", - сказала она.

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Также, по ее словам, точно никто не знает, могут ли заразиться новым штаммом коронавируса люди, которые уже переболели.

"В любом случае, если человек уже болел коронавирусом, базовый иммунитет у него есть. Если он и инфицируется, то не перенесет труднее, чем перенес. Это однозначно. Это биологическая закономерность", - добавила Мироненко.

ПЦР-системы тестирования украинцев будут менять через новый штамм мутировавшего коронавируса. Нововведения сделают в конце декабря, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 27 декабря Великобритания должна опубликовать исследования об изменении праймеров, то есть короткого фрагмента ДНК - или РНК-мишени нового коронавируса.