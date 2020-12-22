Новый штамм коронавируса заставил МЗ изменить тестирования

27 декабря Великобритания должна опубликовать исследования об изменении праймеров, то есть короткого фрагмента ДНК - или РНК-мишени нового коронавируса. Фото: pixabay

ПЦР-системы тестирования украинцев будут менять через новый штамм мутировавшего коронавируса.

Нововведения сделают в конце декабря, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

27 декабря Великобритания должна опубликовать исследования об изменении праймеров, то есть короткого фрагмента ДНК - или РНК-мишени нового коронавируса.

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"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", - сказал Ляшко .

Министерство здравоохранения расширит тестирования украинцев на коронавирус из-за уменьшения количества обращений и загруженности лаборатории.