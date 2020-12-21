МЗ расширит перечень лиц для обязательного тестирования

МЗ расширит тестирование на коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения расширит тестирования украинцев на коронавирус из-за уменьшения количества обращений и загруженности лаборатории.

"Мы изменили алгоритмы тестирования. Теперь расширяем перечень людей, которые могут и должны тестироваться. Многие говорят о том, что у нас уменьшение количества больных связано якобы с уменьшением количества тестирований. На сегодняшнее утро в лабораториях Минздрава остатки по тестированию людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или пневмонии, или острого респираторного вирусного заболевания на всю страну - 391 образец по так называемому первому приоритету", - заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 21 декабря.

Такие результаты свидетельствуют об уменьшении количества людей, которые обращаются для тестирования.

"Мощности наших лабораторий значительно увеличены, сейчас некоторые загруженные буквально на 50%, поэтому мы хотим увеличить существенно это количество", - отметил Степанов.

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Также в Украине расширять тестирования с помощью новых экспресс-тестов.

"Уже более 10 дней мы проводим исследования экспресс-тестами на антиген. Только за прошлую неделю провели 6355 тестов таким методом, из них положительными оказались 1063", - рассказал министр.

За последние сутки в Украине обнаружили 6545 новых больных коронавирусом. Из них детей - 292, медработников - 236. Всего, по состоянию на утро 21 декабря, имеем 970 993 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.