Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 6545 новых больных коронавирусом. Из них детей - 292, медработников - 236.
Всего, по состоянию на утро 21 декабря, имеем 970 993 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 665 летальных. 80 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 586 268 пациентов, из них за последние сутки - 5186, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 673, Одесской - 651, Днепропетровской - 598, Запорожской - 570, Киевской - 456 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 101123 случаи;
Винницкая область - 21 035 случаев;
Волынская область - 30 773 случая;
Днепропетровская область - 53 155 случаев;
Донецкая область - 32 513 случаев;
Житомирская область - 36 774 случая;
Закарпатская область - 27 195 случаев;
Запорожская область - 47 789 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
Киевская область - 53463 случая;
Кировоградская область - 7817 случаев;
Луганская область - 8900 случаев;
Львовская область - 56 953 случая;
Николаевская область - 27 017 случаев;
Одесская область - 64 589 случаев;
Полтавская область - 31 961 случай;
Ровенская область - 38 656 случаев;
Сумская область - 38 170 случаев;
Тернопольская область - 32 498 случаев;
Харьковская область - 65 414 случаев;
Херсонская область - 15 814 случаев;
Хмельницкая область - 36 814 случаев;
Черкасская область - 34 945 случаев;
Черновицкая область - 38363 случаи;
Черниговская область - 27 236 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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