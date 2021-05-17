ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы

Вирусом иммунодефицита человека нельзя заразиться через поцелуй, объятия или дружбу. Фото: Anna Shvets: Pexels Фото: Anna Shvets: Pexels

В апреле 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 332 пациентов диагностирован СПИД. С первых дней выявления этого заболевания в 1980 годах возникают различные домыслы и легенды по поводу того, как именно передается болезнь и можно ли с ней нормально сосуществовать.

О том, кто чаще болеет ВИЧ, способах передачи заболевания и доступности лечения в Украине, Gazeta.ua рассказала Евгения Кувшинова, исполнительная директор Всеукраинской благотворительной организпции "Конвиктус Украина".

"То, что ВИЧ-инфицированный человек живет короткую жизнь - миф. Если больной принимает АРВ-терапию, и вовремя обнаружил заболевания - может жить полноценной жизнью", - сказала Кувшинова.

Нередко общество пугается людей, которые являются носителями вируса иммунодефицита человека, поскольку считает их опасными. Поэтому ограничивает общение и делает своеобразными изгоями.

"Вирусом иммунодефицита человека нельзя заразиться через поцелуй, объятия или дружбу. Более того с ВИЧ-позитивным человеком можно жить, иметь детей. Если будущая мать инфицирована, однако в период беременности принимает АРВ-терапию, то при рождении риски передать ребенку данную инфекцию сводятся к нулю и нескольких десятых. Единственное, мать не может кормить ребенка грудью, потому что через грудное молоко передается заболевание", - рассказала директор.

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Не менее стереотипом является то, что ВИЧ - болезнь наркоманов, геев и работниц секс-индустрии.

"По статистике в Украине ведущим путем передачи заболевания является сексуальный. Любовью занимаются все независимо от статуса, цвета волос и профессии. Поэтому, если человек ВИЧ-инфицированный это не значит, что принадлежит к какой-то маргинальной группе населения", - сказала директор.

ВИЧ - не приговор. В Украине инфицированным людям в первый день после получения результатов анализа предоставляют бесплатное лечение. Главное вовремя выявить болезнь и начать активную борьбу с ней. Пройти тестирование на вирус иммунодефицита человека можно бесплатно в большинстве медицинских учреждений страны. Для этого не обязательно иметь подписанный договор с семейным врачом. Почти в каждом медицинском учреждении есть кабинет доверия, где можно получить бесплатное тестирование. Также можно позвонить на горячую линию ВИЧ, СПИД, где специалисты направят всех желающих в ближайшие пункты выявления болезни.

20 мая 1983-го в журнале Science французский вирусолог Люк Монтанье опубликовал статью о выделении из лимфатических узлов человека ретровируса, который впоследствии получил название "Вирус иммунодефицита человека" или ВИЧ. В качестве гипотезы высказал мнение, что он может быть причиной "синдрома приобретенного иммунодефицита" - СПИДа.