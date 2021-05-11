Вдвое увеличили поставки вакцины Pfizer

Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году. Применять вакцину Pfizer начали с середины апреля. ФОТО: reuters.com

В этом году Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer.

"Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр добавил, что в целом Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году. Это 8 миллионов доз инициативы COVAX и 32 миллиона доз вакцин по прямым контрактам между Украиной и производителями вакцин.

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Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на 100% эффективны для детей в возрасте 12-15 лет. По словам представителей компаний, вакцина вызвала устойчивую реакцию антител у детей. Эти показатели превышают результаты предыдущего исследования среди лиц в возрасте 16-25 лет.